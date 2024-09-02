Киев, 2 сентября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Потеря города Покровска (до 2016 года — Красноармейск) может стать катализатором целой серии катастроф, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Радио NV.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Никакой катастрофы 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток», — считает депутат.

Ранее, 31 августа, ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ под Покровском и продвигаются вперёд, практически не встречая сопротивления. Депутат Рады Марьяна Безуглая тогда жестко раскритиковала командование Вооружённых сил Украины и лично главкома Александра Сырского за неспособность удержать территории и использование на фронте «бригад-зомби», личный состав которых не подготовлен к боевым действиям. В то же время политическое руководство, как сообщают украинские источники, требует от военных удержания Покровска «любой ценой», но не даёт для этого нужных ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, за неделю, с 24 по 30 августа, ВС России освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.

Новожеланное находится на красноармейском направлении в 7 км к юго-западу от Прогресса. Это село относится к большому очеретинскому плацдарму для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Освобождение Константиновки позволит российским войскам отрезать трассу на Угледар, по которой снабжаются обороняющие город подразделения ВСУ.