Москва, 28 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение в отношении латвийского наёмника Юриса Юрашса, воевавшего на стороне ВСУ, сообщается 28 августа на сайте Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура России

«Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения в качестве наёмника, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем двум млн рублей.

Юрашс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа суд в России заочно приговорил американского наёмника Девё Калеба Виктора, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск

В июле суд заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Наёмник объявлен в международный розыск. Суд установил, что в марте 2022 года Топи для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».