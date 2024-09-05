Энергодар, Запорожская область, 5 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Отключенная ранее действием автоматики высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС введена в работу. Об этом сообщили на станции.

РИА Новости

«Сегодня в 14:40 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — указано в Telegram-канале ЗАЭС.

В настоящее время энергоснабжение станции обеспечивают линия 750 кВ «Днепровская» и линия 330 кВ «Феросплавная-1».

Как сообщало ИА Регнум, «Ферросплавная-1» отключилась 2 сентября. Нужды электростанции обеспечили от линии «Днепровская». На ЗАЭС напомнили, что все энергоблоки электростанции находятся в состоянии «холодный останов», в соответствии со всеми необходимыми регламентами проводится обслуживание оборудования.

23 августа высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на ЗАЭС также отключилась из-за срабатывания автоматики. Линию энергоснабжения вновь ввели в работу спустя несколько часов после отключения.