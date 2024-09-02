Энергодар, Запорожская область, 2 сентября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции отключена действием автоматики. Нужды электростанции обеспечены от линии «Днепровская», сообщили 2 сентября в пресс-службе ЗАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.

На ЗАЭС напомнили, что все энергоблоки электростанции находятся в состоянии «холодный останов», в соответствии со всеми необходимыми регламентами проводится обслуживание оборудования. Изменений радиационного фона на станции и прилегающих территориях не зафиксировано, показатели соответствуют норме.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на ЗАЭС также отключилась из-за срабатывания автоматики. Линию энергоснабжения вновь ввели в работу спустя несколько часов после отключения.

2 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что направился на Запорожскую атомную электростанцию. До этого он посетил Курскую АЭС, чтобы оценить угрозу ядерной аварии от атак киевского режима.