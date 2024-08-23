Энергодар, Запорожская область, 23 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС восстановили высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» после отключения. Об этом 23 августа сообщили в Telegram-канале станции.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

«На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент энергоснабжение станции обеспечено за счет линий 750 кВ «Днепровская» и 330 кВ «Ферросплавная -1».

Как передавало ИА Регнум, 23 августа высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась из-за срабатывания автоматики. Уточнялось, что радиационный фон вокруг АЭС не превышал естественных фоновых значений.