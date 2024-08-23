Энергодар, Запорожская область, 23 августа, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за срабатывания автоматики, сообщили 23 августа представители объекта.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что после отключения нарушений условий безопасности АЭС не выявлено. Также уточняется, что радиационный фон вокруг станции не превышает естественных фоновых значений.

Собственные нужды АЭС обеспечивает за счёт линии «Днепровская» мощностью 750 кВ.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая ЗАЭС отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ. Это произошло из-за короткого замыкания. После этого станция временно переключилась на единственную резервную линию.

В начале декабря Запорожскую АЭС временно отключали от внешнего источника питания. До окончания восстановительных работ она питалась энергией дизельных генераторов.