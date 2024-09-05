Бишкек, 5 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию, сообщила 5 сентября пресс-служба ведомства.

РИА Новости / Илья Наймушин

«Посольство Кыргызской Республики в России рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на её территорию до снятия вышеуказанных мер», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Киргизии.

В ведомстве добавили, что рекомендации связаны с введением в России дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу. В случае необходимости граждане Киргизии могут обратиться за помощью в посольство республики.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчёркивал, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда. Глава государства также поручил правительству как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в конце августа заявил, что у миграционной проблемы в России нет простого решения. Он пояснил, что стране нужны трудовые ресурсы, но те, кто приезжает, должны жить по российским правилам.

Следственный комитет 3 сентября сообщил, что в России на 69% увеличилось число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Так, в текущем году иностранцами совершено 23 847 преступлений.