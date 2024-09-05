Бабкина исключили из отряда космонавтов после 14 лет подготовки
Космонавта Бабкина исключили из состава отряда ЦПК им. Гагарина
Москва, 5 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Андрей Бабкин, ни разу за 14 лет подготовки не слетавший в космос, больше не числится среди действующих космонавтов РФ. Его исключили из лётного состава российского отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК). Это следует из информации на сайте центра.
Источник в ракетно-космической отрасли пояснил в беседе с «РИА Новости», что Бабкина отстранили от подготовки к полётам по медицинским показателям. Однако, утверждает собеседник, он останется в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.
Кандидатом в космонавты-испытатели отряда ракетно-космической корпорации «Энергия» Андрея Бабкина назначили в 2010 году, через два года он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Его не раз назначали как в дублирующие, так и в основные экипажи, но в космос он так и не полетел.
По данным «Газета.Ru», на низком старте кандидат в космонавты находится с октября 2017 года, когда он вошёл в состав дублирующего экипажа МКС-57/58 с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтом NASA Шеннон Уокер в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-12» и бортинженера МКС. Но состав экипажа был изменен в мае 2018 года в связи с пересмотром программы полета МКС.
Как сообщало ИА Регнум, 21 августа «Роскосмос» объявил состав экипажей для полётов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах. В основной экипаж МКС-73 вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Во втором полугодии 2025 года в экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. В 2026 году на корабле «Союзе МС-29» отправится экипаж МКС-75 в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.
29 июля российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Матвеев выполнил один космический полёт, с 18 марта по 29 сентября 2022 года, четыре раза выходил в открытый космос, где провёл суммарно 26 часов 8 минут.