Москва, 5 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Андрей Бабкин, ни разу за 14 лет подготовки не слетавший в космос, больше не числится среди действующих космонавтов РФ. Его исключили из лётного состава российского отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК). Это следует из информации на сайте центра.

Сергей Карпухин / ТАСС

Источник в ракетно-космической отрасли пояснил в беседе с «РИА Новости», что Бабкина отстранили от подготовки к полётам по медицинским показателям. Однако, утверждает собеседник, он останется в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.

Кандидатом в космонавты-испытатели отряда ракетно-космической корпорации «Энергия» Андрея Бабкина назначили в 2010 году, через два года он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Его не раз назначали как в дублирующие, так и в основные экипажи, но в космос он так и не полетел.

По данным «Газета.Ru», на низком старте кандидат в космонавты находится с октября 2017 года, когда он вошёл в состав дублирующего экипажа МКС-57/58 с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтом NASA Шеннон Уокер в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-12» и бортинженера МКС. Но состав экипажа был изменен в мае 2018 года в связи с пересмотром программы полета МКС.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа «Роскосмос» объявил состав экипажей для полётов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах. В основной экипаж МКС-73 вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Во втором полугодии 2025 года в экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. В 2026 году на корабле «Союзе МС-29» отправится экипаж МКС-75 в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.

29 июля российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Матвеев выполнил один космический полёт, с 18 марта по 29 сентября 2022 года, четыре раза выходил в открытый космос, где провёл суммарно 26 часов 8 минут.