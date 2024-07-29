Москва, 29 июля, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщила 29 июля пресс-служба «Роскосмоса» в своём Telegram-канале.

«Двадцать девятого июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов «Роскосмоса». Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов», — сказано в сообщении.

Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК поблагодарили Матвеева за значимый вклад в пилотируемую отечественную космонавтику, а также за многолетний труд в Центре.

Дениса Матвеева зачислили в отряд космонавтов в 2010 году. Он стал 126-й космонавтом РФ. Матвеев выполнил один космический полёт, с 18 марта по 29 сентября 2022 года, четыре раза выходил в открытый космос, где провёл суммарно 26 часов 8 минут.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня орбиту Международной космической станции скорректировали на 1,36 километра в рамках подготовки к осенней пересменке экипажей. В Роскосмосе напомнили, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур, согласно плану, состоится 11 сентября. В основной экипаж экспедиции на МКС входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.