Москва, 5 сентября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на Клязьменской улице на севере Москвы, сообщила 5 сентября пресс-служба МЧС России.

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«Огонь уже локализовали 31 специалист и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают тушить возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в Калининграде вспыхнул пожар на кровле жилого дома на улице Эпроновской. К моменту приезда пожарных огонь охватил технический этаж на площади 200 квадратных метрах. Из горящего дома спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Из здания пожарные эвакуировали 21 жильца.