Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Одна нитка газопровода «Северный поток — 2» всё ещё находится в рабочем состоянии. По ней, договорившись с Россией, Германия может получать газ. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Взяли и взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока» и одну нитку «Северного потока — 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии», — сказал российский лидер.

Путин выразил недоумение в связи с тем, что власти Германии до сих пор не попытались выйти на контакт с Россией по поводу запуска рабочей нитки. По его словам, по ней в Европу могли бы поставлять 27,5 млрд куб. м. природного топлива.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября отказ Германии включить действующую нитку газопровода Путин назвал шизофренией и чушью. Он отметил, что Россия намерена постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира. Уже увеличился экспорт в Китай, в 2025 году планируется выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м.

Подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл 26 сентября 2022 года. Взрывы полностью разрушил обе нитки «Северного потока» и одну из двух нитей «Северного потока — 2». В октябре того же года власти Германии заявили, что задействовать для перекачки газа в Европу вторую, нетронутую нитку трубопровода технически невозможно.