Москва, 5 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российская экономика продемонстрировала потрясающие способности к адаптации, которая во многом стала возможной благодаря личным политическим контактам президента России Владимира Путина с руководством стран Глобального Юга. Такое мнение 5 сентября высказал политолог Илья Ухов в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

Эксперт прокомментировал статью Bloomberg, в которой говорилось о том, что доходы российского бюджета выросли почти на четверть, на фоне беспрецедентно успешного в финансовом отношении августа. По данным агентства, сборы принесли 778,6 млрд рублей в прошлом месяце, что на 21% больше, чем год назад. Налоги на нефть и нефтепродукты составили почти 80% всех доходов от продажи углеводородов. В материале также говорилось о том, что российская нефтяная промышленность выиграла от роста цен на нефть марки Urals, ключевую экспортную смесь.

«Многие спорные моменты по экспорту и расчётам удавалось и удается разрешить лишь при личном включении президента в процесс принятия решения. Это решающий актив, которого нет у других стран», — отметил политолог.

Он добавил, что российский бюджет растёт опережающими темпами на фоне системного увеличения экспортных поступлений. Ухов аргументировал свои слова заявлением Путина, сделанным 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), о том, что экономика России заняла четвёртое место в мире по объёму ВВП.

«Таким образом, несмотря на все санкции, мы даже поднялись в рейтинге крупнейших экономик, обогнав ту же Германию, которая стремительно теряет остатки промышленности из-за отказа от дешёвых российских энергоносителей», — уточнил Ухов.

Как сообщало ИА Регнум, в июне председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что рост ВВП России за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1%. По его словам, это произошло при рекордно низкой безработице.

В августе Россия вошла в тройку стран «Большой двадцатки» с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения (2076 долларов). В топ три также вошли Индия (1316 долларов на человека) и Индонезия (1747 долларов). При этом самый высокий уровень госдолга на душу населения оказался у шести стран, входящих в G7: США, Япония, Италия, Великобритания, Франция, Канада.