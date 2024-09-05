Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день экономика России занимает уже четвёртое место в мире, а отрыв Китая от США — первой и второй экономик в мире — нарастает. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава государства отметил, что сегодня экономика КНР по паритету покупательной способности является первой в мире, обогнав экономику США, и разрыв между ними с годами только увеличивается.

«С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчетах. Вот на втором месте США, на третьем — Индия. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа из данных «РИА Новости» со ссылкой на информацию стран — членов «Большой двадцатки» (G-20) стало известно, что Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения (2076 долларов). Также в неё вошли Индия (1316 долларов на человека) и Индонезия (1747 долларов).

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 июня рассказал, что рост ВВП России за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1%. По его словам, это произошло при рекордно низкой безработице.