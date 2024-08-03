Москва, 3 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения, сообщило 3 августа «РИА Новости» со ссылкой на данные стран — членов «Большой двадцатки» (G-20).

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

В тройку государств G-20 с наименьшим уровнем госдолга на душу населения вошли Индия (1316 долларов на человека), Индонезия (1747 долларов) и Россия (2076 долларов).

Самый высокий уровень госдолга на душу населения — у шести стран, входящих в «группу семи» (G-7): в США этот показатель составляет 104,5 тыс. долларов, в Японии — 70,4 тыс. долларов, в Италии — 51,9 тыс. долларов, в Великобритании — 51,6 тыс. долларов, во Франции — 40,3 тыс. долларов, в Канаде — 25,3 тыс. долларов.

Абсолютным лидером является Сингапур, где уровень госдолга на душу населения составляет 149,3 тыс. долларов, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 29 июля сообщил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с ИА Регнум отмечал, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг этой страны достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей, подчеркнул эксперт.

Американская экономика не обеспечена ничем, кроме доверия к ней, и США эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке, зарабатывая на этом, отмечал ранее президент России Владимир Путин.