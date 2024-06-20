Москва, 20 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Рост ВВП России за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1% при рекордно низкой безработице, заявил 20 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1% по предварительной оценке», — сказал он на заседании правительства РФ.

Мишустин отметил, что этого удалось достичь с учётом сохраняющейся рекордно низкой безработицы на уровне 2,6% в апреле.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая глава правительства отмечал, что российская экономика динамично развивается, рост ВВП за первый квартал 2024 года составил 5,4% в сравнении с показателем 2023 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что успехи российской экономики не означают, что можно сбавить темпы, наоборот, необходимо их сохранять. Таким образом он прокомментировал оценки Всемирного банка ВВП стран по паритету покупательной способности, где Россия обошла Японию и Германию, заняв четвёртое место в рейтинге, заявил, что успехи российской экономики не означают, что можно сбавить темпы, наоборот, необходимо их сохранять.

В феврале Путин отмечал, что рост экономики РФ по итогам 2023 года составил 3,6%. Глава государства тогда отметил, что этот показатель выше, чем среднемировые темпы. При этом рост экономики развитых стран за год составил 1,5%.

Россия по итогам 2023 года заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20. Наиболее высокие темпы экономического роста показали Индия (7,3%), Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция (4,5%). Экономика же России показала рост в 3,6%, перекрыв спад 2022 года на 1,2%.