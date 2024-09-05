Москва, 5 сентября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. ВСУ подтягивали силы на курское направление, рассказал 5 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости Апти Алаудинов

Он отметил, что на сегодняшний день «особых накатов за весь день» со стороны ВСУ в Курской области нет. Причина затишья в том, что последние украинские батальоны, стянутые на курское направление несколько дней назад, «уже перемолоты».

«Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — заявил Алаудинов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Алаудинов заявил, что назвал решающим боем СВО сражение с украинскими формированиями, напавшими 6 августа на Курскую область. Согласно его прогнозу, ВС РФ победно завершат спецоперацию в этом году.

ВСУ с момента начала нападения на Курскую область потеряли 9700 военных, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 БТР. Как сообщили 4 сентября в Минобороны России, ВСУ также потеряли 76 боевых бронемашин, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковые установки РСЗО, 17 станций радиоэлектронной борьбы.