Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. На данный момент работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 августа провёл совещание по экономическим вопросам. В ходе него президент РФ уточнил, что правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнёрства государства, общества, бизнеса и институтов развития.

В конце февраля глава государства объявил о запуске пяти новых национальных проектов. Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных», их планируется запустить до конца 2024 года.