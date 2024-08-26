Москва, 26 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 августа провёл совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911446" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам

«Сейчас правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнёрства государства, общества, бизнеса и институтов развития. На ближайшем Совете по стратегическому планированию мы рассмотрим подготовленные документы, обсудим их организационную, управленческую, финансовую часть», — сообщил президент.

На совещании Путин обсудил темы, имеющие системное значение для экономики и повышения доходов россиян. Кроме того, были затронуты вопросы по основным направлениям экономической политики России на период до 2030 года, в том числе с учётом реализации указа о национальных целях развития России.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов. Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Запуск проектов планируется осуществить до конца 2024 года.

29 мая Путин поручил скоординировать новые нацпроекты до конца лета. Глава государства тогда указал на необходимость детально проработать финансовую часть новых нацпроектов. Он напомнил, что для этого расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет.

В мае глава государства поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он поручил обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП).