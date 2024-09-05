Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Экономика будущего строится вокруг человека, а потому нельзя сначала строить заводы и только после этого социальные объекты. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ отметил, что он неоднократно говорил о том, что нельзя руководствоваться старой логикой о первоначальном строительстве предприятий и только затем начинать думать о тех, кто будет на них работать.

«Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека», — сказал он.

Глава государства уточнил, что именно по этой причине российские власти развернули на Дальнем Востоке вместе с новыми экономическими планами крупные социальные инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин заявил, что Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Глава государства уточнил, что эту сферу надо ускоренно развивать на собственной технологической базе.

Российский лидер 22 мая отмечал, что чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет её недоброжелателям. Он подчеркнул, что, если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения.