Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран по плотности роботизации, эту сферу надо ускоренно развивать на собственной технологической базе. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он отметил, что необходимо развивать производство роботов на отечественной технологической базе и такая возможность у России есть. По словам главы государства, важно обеспечить увеличение инвестиций и обновление российских предприятий на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации.

«Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такая работа идёт в рамках профильного нацпроекта, причём нужно продлить входящие в него федеральные программы.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 22 мая заявил, что чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет её недоброжелателям.

29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. Также Путин подчеркнул важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Путин также подчеркнул, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.