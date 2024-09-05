Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В новой глобальной экономической реальности Дальний Восток стал флагманом России. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Вячеслав Прокофьев РИА Новости

По словам главы государства, сегодня главные деловые связи всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, а дальневосточные регионы РФ дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, а также позволяют преодолевать барьеры, которые пытаются навязать всему миру элиты Запада.

«И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Путин заявил, что успешные предложения по Дальнему Востоку могут масштабировать на всю Россию. Глава государства добавил, что необходимо будет обобщить выработанные на ВЭФ предложения.

Российский лидер также отметил, что для Дальневосточного федерального округа приоритетом является развитие авиаперевозок и формирование более удобных маршрутов. Путин уточнил, что объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт и за последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое.