Москва, 4 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Успешные предложения по Дальнему Востоку могут масштабировать на всю России, заявил 4 сентября президент России Владимир Путин.

РИА Новости

«Нужно, чтобы ничего из этого не забылось <…> вроде интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Предложения-то все конкретные совершенно, направленные на развитие региона. Кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи», — заявил российский лидер на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства заявил, что нужно будет обобщить выработанные на форуме предложения.

Владимир Путин 3 сентября прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Российский лидер 4–5 сентября примет участие в работе форума, тема которого в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В беседе с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 Путин отметил, что их работа крайне важна, потому что они обобщают предложения коллег по лучшей организации работы на Дальнем Востоке. Один из участников этой встречи выступил с инициативами о сокращении проверок бизнеса, включая уменьшение пограничного контроля. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с Генпрокуратурой и правительством.