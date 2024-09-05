Владивосток, 5 сентября, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Росатом» изучает возможность участия Вьетнама в проектах на Северном морском пути (СМП). Об этом 5 сентября в рамках сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«У нас юридически значимые результаты — в частности, соглашение с КНР о создании межправительственной комиссии, связанной с развитием СМП… Аналогичным путём идём с Индией, обсуждаем этот вопрос и с Вьетнамом», — указал он.

Лихачёв отметил, что развитие Северного морского пути, значительная часть которого приходится на российскую территорию, входит в сферу геополитических интересов Российской Федерации. Кроме того, СМП актуален в контексте товаропотока между Европой и Азией.

Также глава «Росатома» подчеркнул, что развитие Севморпути обладает большими перспективами и несёт значительные выгоды как для России, так и для стран-партнёров.

Как передавало ИА Регнум, в мае Москва и Пекин по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина достигли договорённости о создании комиссии по развитию Северного морского пути. Подчёркивалось, что СМП рассматривается в качестве важного международного транспортного коридора.

Ранее российская компания «Новатэк» направила по Севморпути первый в 2024 году танкер Arc7 Eduard Toll со сжиженным природным газом. 21 июня судно вышло из порта Сабетта, расположенного на восточном берегу полуострова Ямал. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, за 2024 год по Северному морскому пути планируется перевезти до 40 млн тонн грузов с учётом сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ 2».