Москва, 23 июня, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Российская компания «Новатэк» направила по Северному морскому пути первый в 2024 году танкер со сжиженным природным газом (СПГ) на борту.

Виталий Аньков / РИА Новости

Как следует из данных систем отслеживания судов, на которые ссылается «Газета.Ru», первую поставку СПГ осуществляет танкер Arc7 Eduard Toll флота проекта «Ямал СПГ». Он 21 июня вышел из порта Сабетта и в настоящее время приближается к проливу между островом Большевик и полуостровом Таймыр.

В публикации также отмечается, что начало летней навигации позволит «Новатэку» запустить поставки газа с проекта «Арктик СПГ — 2», находящегося на Гыданском полуострове.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что за 2024 год по Северному морскому пути планируется перевезти до 40 млн тонн грузов с учётом сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ — 2».

В конце февраля президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. Он отметил, что в 2023 году по нему прошло 36 млн тонн грузов, что в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, живущих на Крайнем Севере.