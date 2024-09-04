Варшава, 4 сентября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. НАТО пока не отказалась от идеи сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Страны НАТО начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», — сказал Науседа на встрече с журналистами в Польше.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября глава МИД Польши Радислав Сикорский назвал долгом властей страны сбивать российские ракеты над территорией Украины. По его словам, такие действия польских военных будут трактоваться как «законная мера самообороны» в случае, если в Варшаве решат, что ракеты РФ летят в сторону Польши.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш при этом заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее главы киевского режима Владимира Зеленского о сбивании российских ракет над Украиной. Он уточнил, что в альянсе нет сторонников принятия такого решения.