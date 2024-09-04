Москва, 4 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики РФ по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Правительство Алтайского края

«Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — указано в документе.

Сниккарс занимал должность замглавы Минэнерго с ноября 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Мишустин освободил от должности замглавы Министерства просвещения РФ Дениса Грибова. На пост тот был назначен в 2020 году.

Тремя днями ранее премьер-министр РФ освободил заместителей министра просвещения Татьяну Васильеву и Анастасию Зырянову от занимаемых ими должностей, назначив Ольгу Колударову и Ирину Шварцман новыми замминистра. Кроме того, Мишустин назначил на пост замминистра культуры Сергея Першина, ранее руководившего арт-кластером «Таврида».