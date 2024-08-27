Москва, 27 августа, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителей министра просвещения Татьяну Васильеву и Анастасию Зырянову от занимаемых ими должностей, назначив Ольгу Колударову и Ирину Шварцман новыми заместителями министра. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Премьер-министр России Михаил Мишустин

В пресс-службе министерства сообщили, что на новой должности Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров. В свою очередь Шварцман займётся вопросами регионального развития и реализацией нацпроекта «Образование».

Кроме того, премьер-министр назначил на пост замминистра культуры Сергея Першина, ранее руководившего арт-кластером «Таврида».

Как передавало ИА Регнум, 14 августа Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксению Разуваеву по собственному желанию.

10 августа председатель правительства утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики.