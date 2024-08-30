Москва, 30 августа, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замглавы Министерства просвещения РФ. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

РИА Новости / Нина Зотина

«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», — указано в документе.

На должность заместителя министра просвещения Грибова назначили в 2020 году.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Сергей Бутин был назначен на пост первого заместителя министра иностранных дел России.

29 июля президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел.

В феврале Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел. Гендиректор МИД является заместителем министра и занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, действиями дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.