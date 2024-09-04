Москва, 4 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Музеи и выставочные залы Москвы пользуются большой популярностью, за семь месяцев этого года их посетили 7,8 млн человек, сообщил 4 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Самые популярные площадки: отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово», — написал он в Telegram-канале.

Собянин добавил, что также есть много желающих посетить Московский музей космонавтики, где хранят более 100 тыс. артефактов. Большой популярностью также пользуется бывшее имение графов Шереметьевых усадьба Кусково и её Музей керамики, которому 100 лет.

Мэр отдельно отметил один из старейших в столице Музей Москвы, расположенный на Зубовском бульваре. Он в течение полугодия провёл более 2,5 тыс. экскурсий.