Владивосток, 4 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с возможностью упростить для иностранцев получение визы для посещения Дальнего Востока.

Александр Казаков/ ТАСС

На встрече Путина с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума один из участников беседы предложил упростить условия для въезда иностранцев, в том числе сократить анкету, в которой сейчас около 50 вопросов.

«Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — сказал глава государства.

Его собеседник заметил, что для жителей Юго-Восточной Азии можно было бы со временем отменить визу или сделать её бесплатной и многократной.

«Предложения оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», — предложил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Консульский департамент МИД РФ сообщил, что в 2023 году Россия выдала иностранным гражданам 846 тыс. въездных виз, в 2022-м — 512 тыс. Чаще всего за визами обращались граждане стран Азии (45%).

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, что ожидается участие в ВЭФ 6 тыс. гостей из 76 стран. Самыми многочисленными на форуме будут делегации из Китая, Малайзии и Мьянмы.