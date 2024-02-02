Москва, 2 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В 2023 году Россия выдала иностранным гражданам 846 000 въездных виз. Об этом 2 февраля сообщает Консульский департамент МИД РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что за 2022 год Россия выдала 512 000 въездных виз иностранным гражданам, что на 334 000 меньше, чем в 2023 году.

Отмечается, что чаще всего за визами обращались граждане стран Азии (45%), в странах Европы за въездными визами на территорию России обращались 265 от общего числа заявителей. На страны Африки, Ближнего и Среднего Востока приходится 16% от общего числа обращений за разрешением на въезд в Россию.

В подавляющем большинстве случаев — 74% визы запрашивались для совершения краткосрочных поездок в Россию (с туристическими, частными, деловыми целями, в рамках гуманитарного сотрудничества), 14% граждан въехали в Россию с целью обучения, 9% — для занятия трудовой деятельностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов, иностранные граждане из стран Европы стали охотнее путешествовать по России.

с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждения российского внешнеполитического ведомства выдали на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в странах Европы выдали 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы.

В России за первый квартал 2023 года количество иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 17,6%. Абсолютным лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам первого квартала текущего года количество иностранных туристов выросло в 4,6 раза, Россию посетили 114 тысяч человек из КНР.