Ростов, Ярославская область, 4 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. На складе в Ярославской области 4 сентября вспыхнул крупный пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Кадр из видео

«В Ростове огонь охватил 960 квадратов склада с металлическими запчастями», — сообщили в ведомстве.

Данных о пострадавших нет. На месте ЧП работают порядка 30 специалистов, в тушении пожара задействовано девять единиц техники.

На опубликованных кадрах, заснятых на месте пожара, видно, что огонь охватил кровлю ангара. Над зданием поднимаются клубы густого чёрного дыма.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа крупный пожар вспыхнул на складе в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 800 кв. м. В результате пострадали два работника склада.

В Самаре на складе с краской 19 августа вспыхнул пожар на площади 1000 кв. м. В ликвидации горения участвовали 70 специалистов МЧС.