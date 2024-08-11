Санкт-Петербург, 11 августа, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара на складе в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание площадью 800 кв. метров произошло около 03:00 мск на двухэтажном складе в 5-м Предпортовом проезде в Московском районе Санкт-Петербурга. На месте пожара работают 28 человек и шесть единиц техники. В 05:02 мск объявлено о локализации пожара.

В результате пожара пострадали двое работников склада, они доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей. Состояние одного из пострадавших названо тяжёлым.

Причина пожара устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тюмени загорелся строительный мусор на площади в 300 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники.

4 августа вспыхнул пожар на складе автопокрышек в городе Азове Ростовской области. Сначала на открытой территории загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров, пожарным удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад с горючим. 5 августа пожар ликвидировали.