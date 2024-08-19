Самара, 19 августа, 2024, 11:13 — ИА Регнум. В Самаре на складе с лакокрасочными изделиями произошёл пожар. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в здании на улице Грозненской.

«Площадь пожара ― 1000 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909810" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Самаре

К тушению возгорания привлекли более 70 специалистов и 22 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 августа возгорание произошло на складе в Московском районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании в 5-м Предпортовом проезде. К приезду пожарных горело 800 кв. м площади. В результате пожара пострадали двое мужчин.

В Мурманской области загорелся склад апатит-нефелинованого концентрата на территории промышленного предприятия. Инцидент произошёл в городе Кировске поздно вечером 8 июля. Горела кровля на высоте 56 м. Площадь пожара составила 1500 кв. м, к ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.