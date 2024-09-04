Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. К нейросетевой модели GigaChat уже подключились более четырех тысяч заказчиков, заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в ответ на вопрос корреспондента ИА Регнум на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, это хороший показатель для старта и эта цифра будет увеличиваться в разы. Сервис на основе искусственного интеллекта от «Сбера» был запущен в конце апреля.

Иван Шилов ИА Регнум «Сбер»

«Для компаний это следующий шаг повышения производительности. GigaChat позволяет увеличивать ее по разным процессам на 20–30%. В терминах денег это очень приличная экономия. И поскольку другими языковыми моделями, не российскими, пользоваться достаточно сложно, то GigaChat становится натуральным выбором для наших партнеров», — добавил Александр Ведяхин.

Во второй день Восточного форума Александр Ведяхин выступил спикером на сессии «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации». Во время пресс-подхода после дискуссии он оценил сотрудничество бизнеса РФ и КНР как разнонаправленное.

«С одной стороны, у нас хорошо увеличились обороты за 2023 год. С другой, первая половина 2024-го показывает очень небольшой рост. Мы видим, что есть ряд ограничений, над которыми нам вместе предстоит работать. Так, обсуждался выход китайских компаний на российский рынок — но не в торговле, а в части инвестиций. Их пока не так много, как хотелось бы», — отметил он.

Александр Ведяхин упомянул и создание площадок для облегченного выхода российских предпринимателей на китайский рынок и, наоборот, китайских компаний — в экономику РФ.

Зампред «Сбера» также подробнее остановился на культурном аспекте ведения бизнеса в Поднебесной. По его словам, россияне привыкли работать с западными партнерами, а с восточными — нет. Это также работает в обратную сторону. Поэтому «Сбер» выпустил методичку для китайцев с рекомендациями, как работать в РФ, резюмировал он.