Белград, 17 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией, чем сейчас. Об этом в эфире «Радио и телевидения Сербии» заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

MOD Russia/Global Look Press Вице-премьер страны Александр Вулин

«Вне зависимости от политики Запада в отношении РФ в смысле непрерывного введения новых пакетов санкций, антироссийской истерии Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией», — отметил он.

Вулин добавил, что экономически и политически и любым другим образом Россия и Сербия — это две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее. По его словам, Сербией и Россией разделяется и убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять для остального мира, что и как делать.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля Вулин заявил, что Евросоюз не может заставить Сербию ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос сербских границ в Косово и Метохии.

24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция сербского президента Александра Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что ЕС давит на Белград, при этом сам представляет собой придаток НАТО.