Минск, 4 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 30 человек, которых осудили за участие в несанкционированных протестных акциях в 2022 году. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы 30 лиц, осуждённых за преступления протестной направленности. Соответствующий указ <…> подписан главой государства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение в отношении осуждённых, в числе которых семь женщин и 23 мужчины, является гуманным жестом в их отношении и шансом вернуться к нормальной жизни, семье и работе.

При этом большая часть осуждённых является родителями несовершеннолетних и малолетних детей, все они подали соответствующее ходатайство, а также признали вину, искренне раскаялись и пообещали в дальнейшем вести законопослушный образ жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Лукашенко помиловал 30 лиц, осуждённых за преступления протестной направленности в 2020 году. Отмечалось, что МВД Белоруссии поручили контролировать исполнение обязательств помилованных.

В сентябре 2022 года президент Белоруссии пообещал обсудить целесообразность амнистии для осуждённых за участие в протестах в 2020 году, но «только в отношении тех, кто реально этого заслуживает». Белорусский лидер тогда признал, что среди них есть самые разные люди, включая совершивших незначительные преступления.

По данным правоохранителей Белоруссии, с августа 2020 года по начало февраля 2022-го по уголовным делам за участие в незаконных протестных акциях были осуждены 1832 человека.