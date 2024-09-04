Кривой Рог, Украина, 4 сентября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в районе Кривого Рога (Днепропетровская область), поразив МиГ-29 и большое количество дронов с реактивными двигателями, сообщил 4 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В шесть часов утра 4 сентября по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога был нанесен удар», — сообщил Лебедев «РИА Новости».

Звука взлёта самолётов и дронов не было слышно. Взрыв был очень мощный, уточнил подпольщик, добавив, что поблизости от аэродрома некоторое время назад заселились тренирующиеся пилоты ВСУ и их зарубежные инструкторы.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 4 сентября объявили воздушную тревогу во всех регионах. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Волынской области, Львове.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в вышеперечисленных регионах Украины.