Киев, 4 сентября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Волынской области на западе Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 4 сентября сообщил украинский телеканал «Frеедом».

Иван Шилов ИА Регнум

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. В настоящее время на территории Волынской и Львовской областей объявили воздушную тревогу.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в западной части Украины. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 4 сентября на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. При этом в Сумской области она действовала с вечера 3 сентября.

Перед этим на территории Киева прогремело несколько взрывов. В тот момент в Киевской области была объявлена воздушная тревога.