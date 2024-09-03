Джакарта, 3 сентября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Возможная блокировка мессенджера Telegram в Индонезии не связана с арестом основателя платформы Павла Дурова во Франции. Такое заявление сделал 3 сентября генеральный директор по информации и связям с общественностью министерства связи и информационных технологий страны Прабу Революси, сообщает портал Katadata. co. id.

РИА Новости / Михаил Цыганов

Министр связи и информационных технологий Индонезии Буди Арье Сетиади на прошлой неделе допустил возможность блокировки Telegram в стране, поскольку, по его сведениям, платформа «способствует онлайн-гемблингу и порнографии». Как уточнил министр, ситуация потребовала дополнительных исследований.

Как пояснил Революси, ведомство связалось с руководством Telegram, и вскоре состоится встреча с представителями платформы.

«Их вызов не связан с арестом генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции. Этот вызов связан с азартными играми в интернете и порнографическим контентом», — подчеркнул чиновник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сооснователя мессенджера Telegram Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

После судебного заседания 28 августа Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере в 5 млн евро. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием Telegram. Дурову запрещено покидать территорию Франции, он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.