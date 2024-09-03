Керчь, Крым, 3 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Крыму задержали троих подозреваемых в краже оборудования стоимостью порядка 3 млн рублей с территории керченского морского порта Камыш-Бурун. Об этом 3 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Установлено, что злоумышленники похитили производственное оборудование для цементного завода с части территории, арендованной коммерческой организацией.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере»)», — написала Волк в Telegram-канале.

Фигурантов заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на космодроме Байконур возбудили уголовное дело о краже части железной дороги, использовавшейся при обслуживании космического центра «Южный». Неизвестные украли с охраняемой территории рельсы, стрелочный перевод, а также подкладки, вкладки и путевые шурупы — в общей сложности 62 металлических предмета весом около полтонны. Ущерб от кражи оценили в 83 тыс. рублей.