Байконур, Казахстан, 12 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На космодроме Байконур расследуют уголовное дело о краже части железной дороги, которая использовалась при обслуживании космического центра «Южный». Неизвестные украли с охраняемой территории рельсы и стрелочный перевод.

Юрий Данилевский Байконур

«О пропаже оборудования еще 12 августа в полицию сообщил дежурный комплекса железнодорожного обслуживания космического центра «Южный». Кража произошла неподалеку от станции Напорной. С тех пор проводилась проверка, уголовное дело возбуждено только накануне, 11 сентября», — рассказал ИА Регнум источник, знакомый с ходом расследования.

На станции Напорной находится завод по производству компонентов химического топлива. А железная дорога — главное средство доставки различных грузов, необходимых для функционирования космодрома.

По данным источника ИА Регнум, добычей воров стали рельсы типа Р-43, стрелочный перевод, а также подкладки, вкладки и путевые шурупы — в общей сложности 62 металлических предмета весом около полтонны. Ущерб от кражи оценили в 83 тысячи рублей.

Каким образом ворам удалось вывезти тяжелый металл с охраняемой территории пока остается загадкой. Территория, с которой совершена кража огорожена забором, ее регулярно патрулируют сотрудники АО НТЦ «Охрана» — специализированного предприятия, занимающегося охраной космических объектов. На официальном сайте этой организации значится, что она является «преемником лучших профессиональных традиций ведомственной охраны, занимающейся охраной объектов ракетно-космической промышленности страны вот уже более 30 лет».

Произошедшая кража не первая на Байконуре. В феврале 2023 года рядом с космодромом неизвестные разобрали железнодорожное полотно для того, чтобы похитить металлические конструкции. Тогда по факту кражи было возбуждено уголовное дело.