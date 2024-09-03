Хельсинки, 3 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Из всех сторон украинского конфликта за выживание борется только киевский режим и его глава Владимир Зеленский. Такое мнение 3 сентября высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X (ранее Twitter).

Global Look Press

«На Украине единственный, кто борется за своё выживание, — это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что нападение украинских формирований на Курскую область ослабило их, в результате чего Вооружённые силы России нанесли им серию сокрушительных ударов на восточном фронте. По мнению эксперта, это приближает конец режима Зеленского.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Глава государства уточнил, что нынешние украинские власти не являются легитимными в соответствии с законодательством страны, а потому не заинтересованы в отмене военного положения и последующих за этим выборах, так как у них нет шансов победить.