* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 3 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Гособвинитель запросил заочно приговорить командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) к пожизненному сроку лишения свободы за организацию обстрелов Белгородской области. Об этом 3 сентября сообщили во Втором западном окружном военном суде.

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«Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводятся слова представителя Генпрокуратуры.

Установлено, что военный отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа появилась информация, что общий ущерб, причинённый Минобороны РФ действиями Храпача, составил 4,6 млн рублей. Исковые требования к полковнику ВСУ ведомство поддержало в полном объёме.

18 апреля следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Фёдору Ярошевичу, Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину (все три физических лица внесены в перечень террористов и экстремистов), а также Храпачу. Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Храпач в августе 2023 года был заочно приговорён к пожизненному заключению за приказ об обстреле Донецка из реактивной системы залпового огня.