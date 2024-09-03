Грозный, 3 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. На пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» назначен Сергей Ташуев. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба команды.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Главным тренером футбольного клуба «Ахмат» назначен Сергей Ташуев. Трудовой договор со специалистом подписан на два года», — говорится в сообщении.

На этом посту 65-летний Ташуев сменил Магомеда Адиева, который возглавил команду в апреле и покинул должность 1 сентября.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала пять в семи матчах, не одержав ни одной победы.

Как сообщало ИА Регнум, Ташуев был главным тренером «Ахмата» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате России в сезоне-2022/23, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба. В июне 2023-го Ташуев подписал трехлётний контракт, однако спустя два месяца покинул клуб.

С сентября 2023-го по апрель 2024 года Ташуев возглавлял воронежский «Факел», однако ушёл из клуба по семейным обстоятельствам.