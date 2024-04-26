Воронеж, 26 апреля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Главный тренер воронежского футбольного клуба «Факел» Сергей Ташуев покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба команды.

Александр Гальперин/РИА Новости Сергей Ташуев

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — говорится в сообщении.

Под руководством Ташуева «Факел» сыграл 21 матч. Сейчас команда с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года грозненский «Ахмат» объявил об отставке Ташуева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с сентября 2022 года. Под его руководством «Ахмат» занял пятое место в сезоне 2022/23 чемпионата России, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба.