Грозный, 15 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Сергей Ташуев уволен с поста главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщили в пресс-службе клуба 15 августа.

Александр Демьянчук/ТАСС Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере», — сказано в сообщении в Telegram-канале клуба.

С кандидатурой нового наставника в грозненском клубе определятся «в ближайшем будущем», а к матчу следующего (пятого) тура Российской премьер-лиги команду будет готовить назначенный и. о. главного тренера наставник молодёжной команды Иса Байтиев, сказано также в сообщении.

Ташуев занял пост главного тренера «Ахмата» в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне команда заняла в премьер-лиге российского чемпионата пятое место, набрав 50 очков. При этом в нынешнем сезоне «Ахмат» за четыре тура набрал лишь три очка и располагается на 12-й позиции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года с поста главного тренера футбольного клуба «Оренбург» ушёл Марцел Личка. Он получил аналогичный пост в московском «Динамо». Чешский специалист возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года, в сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла седьмое место в Премьер-лиге.

В июле 2023 года главным тренером махачкалинского «Динамо» был назначен бывший наставник «Рубина», «Ростова» и «Сочи» Курбан Бердыев. В минувшем сезоне махачкалинская команда заняла восьмое место в Первой лиге чемпионата России.