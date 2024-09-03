Москва, 3 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Монголию — это событие высочайшего уровня для обеих стран, заявил 3 сентября политолог Павел Данилин в статье для «Газеты.Ru».

Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог отметил, что российские и монгольские представители в ходе этого визита подписали ряд соглашений о поставках в республику энергоресурсов и о реконструкции строительства электростанции в Улан-Баторе. Заключены также договорённости в сфере защиты экологии.

Очень важно и то, что официальный визит президента России был посвящён 85-летию победы советских и монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Большое значение имеет тот факт, что памятные мероприятия проходили на монгольской земле, где планы нацистов по превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в японскую вотчину получили отпор.

Данилин напомнил, что США и Великобритания подталкивали японского императора Хирохито к продолжению агрессии на юг — в Китай, и на запад — в СССР. Сегодня Япония и Великобритания стараются не вспоминать заключённые в июле 1939 года соглашения, по которым Лондон признал японскую аннексию части Китая. Тем самым британцы фактически подтолкнули японцев к новым территориальным захватам в Китае и к миллионам жертв.

Победа Красной армии на Халхин-Голе отбросила милитаристскую Японию от границ СССР, привела к правительственному кризису в Токио и в итоге заставила японцев отказаться от участия в войне с Советским Союзом.

Власти Монголии сегодня дают понять Западу, что для Улан-Батора на первом месте находятся отношения с Москвой и Пекином и что республика не намерена поддаваться на давление Вашингтона. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух сделал свой выбор в пользу дружбы с Россией. Монголия не хочет быть разменной монетой в конфликте между глобалистским Западом и Москвой, отметил политолог, назвав это хорошим уроком для всех соседей республики.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Путин прибыл в официальным визитом в Монголию. Спускаясь по трапу самолёта, президент России прошёл по красной ковровой дорожке. В честь его приезда был выставлен почётный караул.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913356" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прилетел в Монголию

Официальная часть визита проходила очень торжественно. 3 сентября Хурэлсух встретил Путина на площади Сухэ-Батора — центральной площади Улан-Батора. У лестницы Государственного дворца выстроили почётный караул и кавалерийский почётный эскорт, в центре площади установили подиум с алым атласным паланкином.

Путин и Хурэлсух 3 сентября присутствовали на торжественном приёме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Российский лидер в своей речи подчеркнул, что подвиг советских и монгольских военных на Халхин-Голе навсегда останется в памяти народов. Главы государств возложили в Улан-Баторе цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.