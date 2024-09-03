Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 3 сентября лично встретил президента России Владимира Путина, прибывшего в страну с официальным визитом, на центральной площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, где расположены резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Для встречи высокопоставленного гостя у лестницы Государственного дворца выстроили почётный караул и кавалерийский почётный эскорт. Также в центре площади установили подиум с алым атласным паланкином.

Российский лидер приехал к месту встречи в «Аурусе». Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись несколькими репликами. Затем прозвучали гимны двух стран.

Путин сопровождает представительная делегация, в которую, в частности, входят вице-премьер Алексей Оверчук, главы МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилёв, Минприроды Александр Козлов, гендиректор «Росатома»Алексей Лихачёв.

Как сообщал ИА Регнум, президент России прибыл в Монголию 2 сентября с двухдневным официальным визитом. В рамках поездки Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол, а также встретится с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Также лидеры России и Монголии обсудят перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Визит Путина в Монголию продлится с 2 по 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.