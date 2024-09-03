Саратов, 3 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Медикам не удалось спасти женщину, получившую ранения в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В медучреждении жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, в который 26 августа влетел украинский дрон, оставалась больше недели. Но ранения оказались слишком тяжёлыми. Женщина умерла в реанимации.

«К глубокому сожалению, сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА <…> Окажем семье всю необходимую помощь», ― написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские военные атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека. В тяжёлом состоянии госпитализировали женщину, остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, обошлось без пострадавших.